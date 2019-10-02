Отпустили из-под домашнего ареста двух бывших топ-менеджеров «Воронежгорэлектросети»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-02T15:37:03+03:00

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В Ленинском районном суде приняли решение сделать одинаковым наказание для всех трех фигурантов дела о неудавшемся хищении 600 миллионов рублей у «Воронежгорэлектросети». Один из ее бывших гендиректоров Александр Гаврилин уже давно гуляет на свободе. Теперь на улицу смогут выйти на законных основаниях и преемник Гаврилина Руслан Кочетов, а также его экс-заместитель по финансам Мария Аркатова. Ходатайство следствия о продлении им домашнего ареста в суде не удовлеторили. Вся эта троица теперь имеет лишь одно ограничение – они не могут встретиться и посидеть вместе, пообщаться, что-то сообразить на троих. Иначе вновь окажутся под арестом.

Напомним, все началось с того, что в феврале 2019 года в «Воронежской горэлектросети» прошли обыски. Вскоре задержали бывшего тогда ее гендиректором Руслана Кочетова, а через неделю и Марию Аркатову. Дольше всего не удавалось поймать Александра Гаврилина – но и он в апреле составил им компанию.

Сотрудники Следственного комитета предъявили всем троим обвинение в покушении на мошенничество. По версии СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен этим липовым коммерческим организациям 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

В начале июля на свободу вышел Александр Гаврилин, тогда же отпустили из СИЗО под домашний арест Руслана Кочетова, а потом и Марию Аркатову.

В конце сентября стало известно об еще одном уголовном деле в отношении бывшего топ-менеджера «Воронежской горэлектросети» (ВГЭС). Оказалось, что в ноябре 2018 года со счета ВГЭС на счет коммерческой организации перечислили 250 тысяч рублей якобы за оказание консультационных услуг. На самом деле ничего коммунальщикам никто не советовал, договора на этот счет также не было. Да и в принципе не было никакой необходимости получать какие-либо консультации. В итоге ответственным за это дело сотрудники прокуратуры посчитали бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» (до четырех лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU