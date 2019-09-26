2019-09-26T17:23:15+03:00
Происшествия

Возбудили уголовное дело уже против четвертого бывшего топ-менеджера «Воронежгорэлектросети»

И снова афера связана с перечислением денег сторонней организации по надуманным причинам
Юрий КОЗЛОВ
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Скандалы вокруг "Воронежской горэлектросети" стали едва ли не обычным делом.Скандалы вокруг "Воронежской горэлектросети" стали едва ли не обычным делом.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воронежа еще раз проверили «Воронежскую горэлектросеть» (ВГЭС). Трудились не зря. Обнаружили, что в ноябре 2018 года со счета ВГЭС на счет коммерческой организации перечислили 250 тысяч рублей якобы за оказание консультационных услуг. На самом деле ничего фирмачи коммунальщикам не советовали, договора на этот счет также не было. Да и в принципе не было никакой необходимости получать какие-либо консультации.

В итоге ответственным за это дело сотрудники прокуратуры посчитали бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями», максимальная ответственность по которой – четыре года лишения свободы.

Напомним, 6 февраля задержали руководителя «Воронежгорэлектрости» Руслана Кочетова, через неделю – его заместителя Марию Аркатову. В апреле удалось поймать ушедшего в подполье Александра Гаврилина, руководившего предприятием до прихода Кочетова. Сотрудники Следственного комитета предъявили всем троим обвинение в покушении на мошенничество.

По версии работников СК, топ-менеджеры «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

Сначала Руслана Кочетова, а потом и Марию Аркатову отпустили до суда под домашний арест. А Александр Гаврилин вообще может гулять на воле где ему вздумается. Лишь бы с Кочетовым и Аркатовой не встречался – вот за это могут привлечь…

ИСТОЧНИК KP.RU

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