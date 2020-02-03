2020-02-03T12:36:56+03:00
Общество

Первого воронежца, у которого подозревали новый коронавирус, выписали

Еще трое пациентов по-прежнему находятся под присмотром врачей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Больных с подозрением на коронавирус держат в воронежской детской больнице №2Больных с подозрением на коронавирус держат в воронежской детской больнице №2Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Первого воронежского пациента, госпитализированного с симптомами ОРВИ после поездки в Китай, выписали из больницы. Речь идет о 35-летнем мужчине, который отдыхал на острове Хайнань. Изначально у него предполагался риновирус. Исследования федеральных лабораторий также опровергли страшные подозрения.

Еще трое пациентов по-прежнему находятся под присмотром врачей. Речь идет о 55-летней женщине - у нее грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Также в изолирующих боксах остается семейная пара.

- Анализы федеральных лабораторий по семейной паре, вернувшейся из Китая и обратившейся за медпомощью 31 января, ожидаются до этой среды, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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