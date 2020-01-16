В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:11:42+03:00

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В группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» ВКонтакте под объявлением о пропаже 35-летнего Евгения Лелецкого пользователь Евгения Жарикова написала пост: «Найден, жив». Подробностей при этом не сообщила. 35-летнего мужчину, живущего на Машмете, искали с 12 января, то есть, почти четверо суток.

Напомним, 16 января нашли также и 36-летнюю Ирину Печенцову, ушедшую из дома на улице Маршала Жукова 8 января и с тех пор не дававшую о себе знать. А вот 56-летнего начальника отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области» Геннадия Атрещенкова, пропавшего в тот же день, отыскать пока не удалось. О чиновнике известно только то, что 8 января он сказал, что пошел в парикмахерскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU