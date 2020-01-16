2020-01-16T20:11:42+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину

35-летнего Евгения Лелецкого искали с 12 января
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Евгения Лелецкого искали около четырех суток.Евгения Лелецкого искали около четырех суток.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.
Изменить размер текста:

В группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» ВКонтакте под объявлением о пропаже 35-летнего Евгения Лелецкого пользователь Евгения Жарикова написала пост: «Найден, жив». Подробностей при этом не сообщила. 35-летнего мужчину, живущего на Машмете, искали с 12 января, то есть, почти четверо суток.

Напомним, 16 января нашли также и 36-летнюю Ирину Печенцову, ушедшую из дома на улице Маршала Жукова 8 января и с тех пор не дававшую о себе знать. А вот 56-летнего начальника отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области» Геннадия Атрещенкова, пропавшего в тот же день, отыскать пока не удалось. О чиновнике известно только то, что 8 января он сказал, что пошел в парикмахерскую.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
Воронежский «Буран» проиграл самарскому ЦСК ВВС
В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области
В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину
Из-за аномально теплой зимы жителей Воронежской области чаще стали кусать клещи
В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника
В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone