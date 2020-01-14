В Воронеже пропал 35-летний мужчина
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помочь найти 35-летнего Евгения Лелецкого. Мужчина ушел из дома 12 января и с тех пор пропал.
Приметы Евгения Лелецкого: рост 186 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза. В какой одежде он 12 января вышел на улицу, поисковики не знают.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, позвоните на номер горячей линии отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112. Также нужна помощь добровольцев в организации и проведении поисков.
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ИСТОЧНИК KP.RU