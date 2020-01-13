2020-01-13T12:20:37+03:00
Общество

В Воронеже продолжаются поиски пропавшего чиновника облправительства

Геннадий Атрещенков пошел в парикмахерскую, но после этого так и не вернулся
Олег ИВАНОВ
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Волонтеры работают совместно с полицией и спасателямиВолонтеры работают совместно с полицией и спасателямиФото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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12 января в районе парка Олимпик продолжились поиски без вести пропавшего Геннадия Атрещенкова. По сообщению волонтеров отряда «Черноземье» - это была приоритетная зона. Напомним, в последний раз 56-летнего Геннадия Митрофановича видели 8 января у дома №94 на Московском проспекте. Мужчина сказал, что отправился в парикмахерскую, но после этого не вернулся и ни с кем не выходил на связь.

Активисты совместно с полицией и спасателями продолжают поиски. Выяснилось, что Геннадий Атрещинков работает начальником отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области». Эта структура занимается реализацией проекта «Современное государственное управление».

- Геннадий Митрофанович стал частью нашей команды в сентябре, когда уже Центр был полностью сформирован. В тот момент нам нужен был человек, который не только знает менеджмент, но и имеет богатый управленческий опыт. Исполнительный, ответственный, порядочный, он быстро завоевал уважение и доверие в коллективе. Ему приходится решать сложные задачи, от анализа деятельности предприятия до функционального анализа подведомственных учреждений ИОГВ, где порою молодого специалиста не воспринимают должным образом. Геннадий Митрофанович всегда внимательно и щепетильно рассматривает любой вопрос. Добродушный, честный, открытый человек, - так рассказывают о пропавшем мужчине.

Рост Геннадия Атрещенкова - 187 см. Он плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие. В день исчезновения мужчина был одет в темные брюки, черные ботинки, черную спортивную куртку. Также у него могла быть коричнево-зеленая шапка.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении этого человека, сообщите об этом по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102.

Быть может, вы видели этого человека? Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Быть может, вы видели этого человека?Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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