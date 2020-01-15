В Воронеже нашлась живой 36-летняя женщина
После объявления о ее поисках пропавшая сама вышла на связь
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Меньше суток продолжались поиски пропавшей в Воронеже 36-летней Ирины Печенцовой. Ее разыскивал муж. Женщина вышла из дома 8 января и больше не вернулась. А 15 числа мужчина написал заявление о пропаже супруги и обратился за помощью к волонтерам.
К счастью, помощь поисковиков и правоохранителей не потребовалась. Увидев в сети ориентировки, пропавшая сама вышла на связь с мужем. Где она пропадала все это время, история умалчивает.
ИСТОЧНИК KP.RU