2020-01-15T20:18:04+03:00
Общество

В Воронеже нашлась живой 36-летняя женщина

После объявления о ее поисках пропавшая сама вышла на связь
Елена ФЕДЯШЕВА
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Меньше суток продолжались поиски пропавшей в Воронеже 36-летней Ирины Печенцовой. Ее разыскивал муж. Женщина вышла из дома 8 января и больше не вернулась. А 15 числа мужчина написал заявление о пропаже супруги и обратился за помощью к волонтерам.

К счастью, помощь поисковиков и правоохранителей не потребовалась. Увидев в сети ориентировки, пропавшая сама вышла на связь с мужем. Где она пропадала все это время, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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