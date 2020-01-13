Пострадавший после покушения глава района Воронежской области лечится под двойной охраной
Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, пострадавший после покушения, находится под двойной охраной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Корпус областной больницы, где проходит лечение Фролов, находится под наблюдением ЧОПа. Тем не менее, рядом с главой района находится дополнительная охрана - правила учреждения это не нарушает.
По данным источника, Николай Фролов сейчас передвигается на инвалидной коляске. Когда под порогом автомобиля сработало взрывное устройство, глава района получил травмы ног.
Наш источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, а не попытка убийства.
За предоставление любой информации, которая поможет поймать преступника, силовики обещают денежное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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