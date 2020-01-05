За информацию о подозреваемом в покушении на воронежского главу района обещают вознаграждение
Следователи просят очевидцев и всех, кому что-либо известно о подозреваемом в покушении на убийство главы Рамонского района Воронежской области 26 декабря, помочь в поисках злоумышленника.
За предоставление любой информации, способствующей установлению лица, совершившего покушение, обещают выплатить денежное вознаграждение. Правда, его размер не уточняется.
Контактные телефоны: 8 (473) 251-12-16, 8-999-435-30-14 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
Напомним, покушение на Николая Фролова совершено утром, когда он собирался поехать на служебном автомобиле на работу. В момент открытия двери машины раздался взрыв, в результате которого у чиновника сильно повреждены ноги. В тот же день главе Рамонского района провели операцию.
По факту в полиции и СУСК по Воронежской области возбудили уголовные дела. К расследованию подключился Следственный комитет России.
Позже опубликовали фоторобот предполагаемого злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU