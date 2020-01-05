2020-01-05T13:16:11+03:00
Происшествия

За информацию о подозреваемом в покушении на воронежского главу района обещают вознаграждение

Правда, его сумму не оглашают
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с места взрыва в РамониФото с места взрыва в РамониФото: из архива «КП»
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Следователи просят очевидцев и всех, кому что-либо известно о подозреваемом в покушении на убийство главы Рамонского района Воронежской области 26 декабря, помочь в поисках злоумышленника.

За предоставление любой информации, способствующей установлению лица, совершившего покушение, обещают выплатить денежное вознаграждение. Правда, его размер не уточняется.

Контактные телефоны: 8 (473) 251-12-16, 8-999-435-30-14 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

Напомним, покушение на Николая Фролова совершено утром, когда он собирался поехать на служебном автомобиле на работу. В момент открытия двери машины раздался взрыв, в результате которого у чиновника сильно повреждены ноги. В тот же день главе Рамонского района провели операцию.

По факту в полиции и СУСК по Воронежской области возбудили уголовные дела. К расследованию подключился Следственный комитет России.

Позже опубликовали фоторобот предполагаемого злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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