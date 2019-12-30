2019-12-30T13:27:08+03:00
Происшествия

СМИ: под Воронежем сделали фоторобот подозреваемого в покушении на главу Рамонского района

Это мужчина средних лет в камуфляже
Артем ИЛЬИН
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Фоторобот предполагаемого преступника.Фоторобот предполагаемого преступника.Фото: Владимир Зоркий / Коммерсантъ.
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Появился фоторобот мужчины, подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Николая Фролова, сообщает «КоммерсантЪ». Ему на вид 45-50 лет, одет в камуфлированную куртку защитного цвета, темные штаны, на голове черная вязаная шапка. Одним словом, типичный портрет киллера.

Судя по тому, что в конце текста к фотороботу написано: «прошу ориентировать личный состав и общественность на установление указанного лица», документ предназначен для внутренней работы полиции Рамонского района. Официального подтверждения того, что это не фейк, на данный момент нет. Но его и трудно получить: дело передали в Москву, региональные силовики дальнейшее развитие ситуации не комментируют, а с федералами связаться пока не удалось.

Напомним, около девяти утра 26 декабря сработало взрывное устройство, прикрепленное к служебной машине главы Рамонского района. Случилось это возле дома чиновника.

Машина Николая Фролова после покушения. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Машина Николая Фролова после покушения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Николая Фролова, подошедшего к автомобилю, чтобы поехать на работу, отбросило в кусты, он получил ранения ног. Соседка отвезла его в Рамонскую районную больницу на своей машине. Фролов был в сознании и не кричал от боли. Чиновника прооперировали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Николай Фролов. Фото: с сайта администрации Рамонского района.

Николай Фролов.Фото: с сайта администрации Рамонского района.

Видео с места покушения на чиновника в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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