СМИ: под Воронежем сделали фоторобот подозреваемого в покушении на главу Рамонского района
Появился фоторобот мужчины, подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Николая Фролова, сообщает «КоммерсантЪ». Ему на вид 45-50 лет, одет в камуфлированную куртку защитного цвета, темные штаны, на голове черная вязаная шапка. Одним словом, типичный портрет киллера.
Судя по тому, что в конце текста к фотороботу написано: «прошу ориентировать личный состав и общественность на установление указанного лица», документ предназначен для внутренней работы полиции Рамонского района. Официального подтверждения того, что это не фейк, на данный момент нет. Но его и трудно получить: дело передали в Москву, региональные силовики дальнейшее развитие ситуации не комментируют, а с федералами связаться пока не удалось.
Напомним, около девяти утра 26 декабря сработало взрывное устройство, прикрепленное к служебной машине главы Рамонского района. Случилось это возле дома чиновника.
Машина Николая Фролова после покушения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Николая Фролова, подошедшего к автомобилю, чтобы поехать на работу, отбросило в кусты, он получил ранения ног. Соседка отвезла его в Рамонскую районную больницу на своей машине. Фролов был в сознании и не кричал от боли. Чиновника прооперировали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».
Николай Фролов.Фото: с сайта администрации Рамонского района.
Видео с места покушения на чиновника в Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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