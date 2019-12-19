В Воронеже в третий раз изменилось место празднования юбилея Иосифа Сталина
19 декабря во время итоговой пресс-конференции руководства воронежского обкома КПРФ стало известно, что уже третья воронежская площадка отказывается проводить празднование 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина.
Вслед за Домом актера и театром опера и балета аналогичное решение приняло и руководство университета инженерных технологий. Дело в том, как пояснил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, что современные вузы должны быть деполитизированы. По его словам, с руководством вуза связались предсатвители министерства образования, которые и попросили не проводить подобные торжества.
Правда, ожидается, что юбилей все же состоится 20 декабря в 17.00 в ДК имени Карла Маркса (ул. Никитинская, 1).
Напомним, ранее на шести билбордах (по одному в каждом их районов Воронежа) анонсировали проведение юбилея в Доме актера. После протестов таких артистов как наш земляк Камиль Тукаев, Светлана Крючкова, Анатолий Белый, Александр Филиппенко, празднование решили перенести в театр оперы и балета. Тоже, как выяснилось, ненадолго.
ИСТОЧНИК KP.RU