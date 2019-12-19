В Воронеже в третий раз изменилось место празднования юбилея Иосифа Сталина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:24:33+03:00

На этот раз ожидается, что торжество состоится в ДК имени Карла Маркса

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19 декабря во время итоговой пресс-конференции руководства воронежского обкома КПРФ стало известно, что уже третья воронежская площадка отказывается проводить празднование 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина.

Вслед за Домом актера и театром опера и балета аналогичное решение приняло и руководство университета инженерных технологий. Дело в том, как пояснил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, что современные вузы должны быть деполитизированы. По его словам, с руководством вуза связались предсатвители министерства образования, которые и попросили не проводить подобные торжества.

Правда, ожидается, что юбилей все же состоится 20 декабря в 17.00 в ДК имени Карла Маркса (ул. Никитинская, 1).

Напомним, ранее на шести билбордах (по одному в каждом их районов Воронежа) анонсировали проведение юбилея в Доме актера. После протестов таких артистов как наш земляк Камиль Тукаев, Светлана Крючкова, Анатолий Белый, Александр Филиппенко, празднование решили перенести в театр оперы и балета. Тоже, как выяснилось, ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU