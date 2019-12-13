2019-12-13T09:58:13+03:00
Общество

Воронежские культурные деятели собрали более 1300 подписей против празднования дня рождения Сталина в Доме актера

К открытому письму присоединились даже известные культурные деятели со всей страны
Ярослав ИВАНОВ
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фото Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.фото Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.
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В Воронеже разгорается скандал с празднованием 140-летия Сталина, которое анонсировали на билбордах местные коммунисты. Мероприятие собираются провести 21 декабря в Доме актера, что, собственно, и возмутило воронежскую театральную общественность. Активисты выложили в сеть открытое письмо к директору учреждения Вере Ильяшенко.

- Нам кажется невозможным по этическим причинам проведение этого события именно в стенах Дома актера… Мы не видим нравственной возможности спокойно смотреть, как чествуют в стенах культуры человека, чьи дела принесли так много горя нашему народу, - отмечается в документе с просьбой отменить мероприятие, отказав в аренде помещения.

Кроме воронежских представителей театрального сообщества, предпринимателей, работников сферы образования, пенсионеров письмо подписали и известные на всю страну деятели культуры - Евгений Марчелли, Адольф Шапиро, Светлана Крючкова, Григорий Козлов, Марина Брусникина, Кирилл Крок, Анатолий Белый, Юрий Хариков, Дмитрий Данилов, Николай Симонов, Олег Лоевский, Александр Филиппенко, Алексей Бартошевич, Марина Давыдова, Марина Дмитревская, Роман Должанский, Андрей Бильжо, Ярослава Пулинович и другие. За двое суток набралось уже более 1300 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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