2019-12-10T19:14:06+03:00
Общество

В Воронеже появились шесть билбордов с портретами Сталина

Местные коммунисты решили так отпраздновать 140-летие великого вождя
Юрий КОЗЛОВ
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Билборды с изображением Сталина появились во всех районах Воронежа.Билборды с изображением Сталина появились во всех районах Воронежа.Фото: Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.
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В группе «Коммунистическая партия Воронежа» ВКонтакте появились фото шести билбордов с портретом Иосифа Сталина размером 3 на 6 метров. По одному в каждом из районов города. На билборде призывают посетить торжественное собрание, посвященное 140-летию со дня рождения руководителя советского государства, деятельность которого до сих пор вызывает бурные споры. Мероприятие планируют провести в Доме актера 21 декабря.

Идея празднования юбилея Иосифа Сталина в Доме актера не понравилась заслуженному артисту России, нашему земляку Камилю Тукаеву. В своем посте в Фейсбуке актер достаточно логично заявил, что его профессия вне политики. И празднование юбилея такой неоднозначной фигуры как Сталин в Доме актера неприемлемо. Тем более, что родственники многих представителей этой профессии пострадали от репрессий, процветавших во времена правления отца всех времен и народов. Пост он адресовал директору Дома актера Вере Ильяшенко.

Имя Сталина как врага всех казнокрадов, круто с ними расправлявшегося, и руководителя, при правлении которого были, по сути, созданы большинство из нынешних флагманов российской промышленности, сейчас весьма популярно в нашем обществе. А вот об обратной стороне медали – репрессиях и ГУЛАГе – вспоминают все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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