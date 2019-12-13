2019-12-13T15:17:55+03:00
Общество

В воронежском Доме актера отказали коммунистам в праздновании юбилея Сталина

Сделали это после обращений известных деятелей культуры, в числе которых были Светлана Крючкова, Анатолий Белый и Александр Филиппенко, а также наш земляк Камиль Тукаев
Юрий КОЗЛОВ
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С билбордами коммунисты поторопились...С билбордами коммунисты поторопились...Фото: Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.
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Подошла к концу история с празднованием в Доме актера 140-летнего юбилея Иосифа Сталина. В этом культурном учреждении решили на сей раз коммунистам отказать:

- КПРФ у нас периодически снимает залы в аренду. В данном случае не говорили, что планируют провести юбилей Сталина, - рассказали в Доме актера. - А когда мы про это узнали, решили отказаться от этой идеи. Все-таки актеры – люди вне политики. 21 декабря у нас, как и планировали, начнется спектакль «Беглянки», начало в 18.00. Любопытно, что когда узнали про юбилей Сталина, противники вождя стали писать открытые письма, а его почитатели стали нам звонить и предлагать собрать подписи в поддержку этого мероприятия. Объясняли им, так же, как вам – что мы политикой не занимаемся.

Напомним, в Воронеже появились шесть билбордов – по одному в каждом из районов. На них коммунисты сообщали о проведении в доме Актера 21 декабря торжественного собрания в честь 140-летнего юбилея Иосифа Сталина. По этому поводу заслуженный артист России Камиль Тукаев написал пост в Фейсбуке с призывом директору Дома актера Вере Ильяшенко не предоставлять площадки для этого мероприятия. Культурные деятели собрали около 1300 подписей против такого собрания, в том числе таких известных актеров как Светлана Крючкова, Анатолий Белый и Александр Филиппенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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