2019-12-18T15:09:28+03:00
Общество

В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета

Похоже, окончательное место встречи коммунистов – университет инженерных технологий
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Место встречи коммунистов на юбилей Сталина изменили уже во второй раз.Место встречи коммунистов на юбилей Сталина изменили уже во второй раз.Фото: Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

140-летний юбилей Иосифа Сталина не будут отмечать и в театре оперы и балета. Об этом сообщил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков.

- В театре оперы и балета нам отказали в предоставлении площадки, - рассказал Сергей Иванович. – Видимо, опасаются реакции власти, представители которой не хотят допустить подобного праздника перед выборами. Новое место проведения юбилея Сталина (уверен, что оно уже не изменится) – большой актовый зал Воронежского государственного института инженерных технологий. Время начало – 20 декабря в 17.00.

- Есть ли уже программа юбилея?

- Да. Запланированы поздравления, доклад молодого секретаря обкома минут на 15, торжественный прием в партию, вручение памятных медалей в честь юбилея Иосифа Виссарионовича в форме значка (на них будет выгравирован портрет Сталина). Кроме того, будет небольшой концерт, на котором выступят артисты хора и филармонии, а также детский творческий коллектив. Вход бесплатный.

Напомним, ранее на шести билбордах (по одному в каждом их районов Воронежа) анонсировали проведение юбилея в Доме актера. После протестов таких артистов как наш земляк Камиль Тукаев, Светлана Крючкова, Анатолий Белый, Александр Филиппенко, празднование решили перенести в театр оперы и балета. Тоже, как выяснилось, ненадолго. Посмотрим, как крепка будет позиция на этот счет руководства университета инженерных технологий.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежца, живущего у Дома быта, слепят ночные фонари
В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади
В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте
Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку
В Воронеже снова отложили открытие бассейна в Южном парке
Спасатели предупредили воронежцев о непогоде
Под Воронежем мужчина потерял больше 36 тысяч во время продажи автозапчастей
Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах
В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 18-летнего курьера
В Воронежской области осудили водителя, из-за которого погибла целая семья
Жена воронежского участника «Дома-2» требует с него миллион рублей за избиение и интимные фото
Водоканал пересчитает ноябрьские квитанции местных жителей из-за ошибки
В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета
Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву
Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»