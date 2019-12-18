В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-18T15:09:28+03:00

Место встречи коммунистов на юбилей Сталина изменили уже во второй раз. Фото: Компартия Российской Федерации - Воронеж, ВКонтакте.

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140-летний юбилей Иосифа Сталина не будут отмечать и в театре оперы и балета. Об этом сообщил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков.

- В театре оперы и балета нам отказали в предоставлении площадки, - рассказал Сергей Иванович. – Видимо, опасаются реакции власти, представители которой не хотят допустить подобного праздника перед выборами. Новое место проведения юбилея Сталина (уверен, что оно уже не изменится) – большой актовый зал Воронежского государственного института инженерных технологий. Время начало – 20 декабря в 17.00.

- Есть ли уже программа юбилея?

- Да. Запланированы поздравления, доклад молодого секретаря обкома минут на 15, торжественный прием в партию, вручение памятных медалей в честь юбилея Иосифа Виссарионовича в форме значка (на них будет выгравирован портрет Сталина). Кроме того, будет небольшой концерт, на котором выступят артисты хора и филармонии, а также детский творческий коллектив. Вход бесплатный.

Напомним, ранее на шести билбордах (по одному в каждом их районов Воронежа) анонсировали проведение юбилея в Доме актера. После протестов таких артистов как наш земляк Камиль Тукаев, Светлана Крючкова, Анатолий Белый, Александр Филиппенко, празднование решили перенести в театр оперы и балета. Тоже, как выяснилось, ненадолго. Посмотрим, как крепка будет позиция на этот счет руководства университета инженерных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU