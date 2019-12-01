2019-12-01T16:45:34+03:00
Происшествия

В Воронеже таксист врезался в припаркованный «КамАЗ» и разбился насмерть

Авария случилась недалеко от БСМП [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Половину "Лады" от удара расплющило.Половину "Лады" от удара расплющило.Фото: Дима Борисов.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото аварии, случившейся в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Патриотов, рядом с БСМП № 1. Очевидец ДТП сообщил, что водитель машины, по виду работающей в Яндекс.Такси, врезался в припаркованный «КамАЗ». Его отвезли в больницу, на месте ЧП было много крови.

- Авария случилась у дома № 48 на улице Героев Сибиряков. Пока известно только, что водитель «Лады-Весты», врезавшейся в грузовик, погиб, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, что 30 ноября в авариях погибли трое мужчин. В 14.30 на Московском проспекте 35-летний воронежец, руливший «Ладой-Гранта», врезался в припаркованные ««Opel Corsa » и «Audi Q7» и погиб. В 18.15 в Аннинском районе «Тойота-Хайлендер» выехала на встречную полосу и врезалась в «десятку». 53-летний водитель «Лады», местный житель, скончался на месте ДТП. А в 20.30 на Южно-Моравской 29-летний воронежец на спортивной «Тойоте-Супра» врезался в столб. Машина развалилась на части, водитель погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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