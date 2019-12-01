В Воронеже спортивную «Тойоту» после удара о столб разорвало на части: водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-01T10:53:12+03:00

"Тойоту"после ужасной аварии разметало по дороге. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Вечером в субботу, 30 ноября, смертью водителя закончилась авария на улице Южно-Моравской, недалеко от спорткомплекса «Звездный».

- В 20.30 у дома № 28 по Южно-Моравской 29-летний водитель «Тойоты-Супра», житель Воронежа, ехавший со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы Комарова, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Он скончался на месте аварии. Наши сотрудники проводят проверку, выясняют обстоятельства ДТП, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Машина превратилась в груду обломков, шансов выжить у водителя не было.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Посетители соцсетей высказывают предположения, почему «Тойота» от удара прямо-таки развалилась на части, о чем свидетельствуют фото. Точек зрения две. Либо иномарку сваривали по частям, и она после столкновения со столбом так «расползлась». Либо была сумасшедшая скорость и соответственно сила удара…

ИСТОЧНИК KP.RU