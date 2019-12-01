В Воронежской области «Тойота» врезалась в «десятку»: один из водителей погиб

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-01T13:54:37+03:00

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В субботу, 30 ноября, еще одна авария закончилась смертью.

- В 18.15 на 360 километре дороги Курск-Воронеж в Аннинском районе 27-летний житель Россоши, руливший «Тойотой-Хайлендер», выехал на встречную полосу и врезался в ехавший по ней «ВАЗ-2110». 53-летний местный житель, управлявший отечественной машиной погиб. Водитель иномарки за медицинской помощью не обращался, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, 30 ноября были еще две смертельные аварии в Воронеже. В 14.30 на Московском проспекте «Лада-Гранта» врезалась в припаркованные ««Opel Corsa » и «Audi Q7». Водитель российской машины, 35-летний воронежец, погиб. А в 20.30 на Южно-Моравской спортивная «Тойота-Супра» развалилась на части. Сидевший за рулем 29-летний воронежец, невольно направивший иномарку прямо в электрический столб, погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU