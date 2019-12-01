В Воронеже «Лада» протаранила припаркованные машины: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-01T11:12:25+03:00

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В субботу, 30 ноября, в 14.30 у дома № 102/2 по Московскому проспекту 35-летний воронежец, руливший «Ладой-Грантой», ехавший по улице Шишкова в направлении Хользунова, потерял контроль над машиной. Она врезалась в два припаркованных авто: «Opel Corsa », принадлежащий 29-летнему воронежцу и «Audi Q7» (владельца пока не установили).

- Водитель «Лады» от полученных тяжелых травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – По факту ДТП наши сотрудники проводят проверку, во время которой выясняют, почему мужчина не справился с управлением машиной.

Напомним, также 30 ноября в 20.30 на улице Южно-Моравской Советского района спортивная «Тойота-Супра» врезалась в столб и развалилась на части. 29-летний воронежец, руливший иномаркой, погиб.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировали 128 ДТП. 83 из них случились в Воронеже, в районах – 38, на федеральных трассах – 7. В 12 аварих три человека погибли, 11 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU