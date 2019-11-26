2019-11-27T18:29:20+03:00
Общество

В Воронеже оставшуюся часть яблоневого сада все же застроят многоэтажками

Назначение территории, где они располагаются, не поменяли
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Старым яблоням, похоже, осталось жить совсем недолго.Старым яблоням, похоже, осталось жить совсем недолго.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Определили организацию-подрядчика, которая должна разработать проект планировки территории бывших яблоневых садов. Имеется в виду участок площадью 54 гектара между Московским проспектом и улицами Ломоносова и Загоровского, а также ЖК «Московский квартал».

Проектом будет заниматься челябинская организация ООО «Зенит». За это ей перечислят 1 миллион 980 тысяч рублей.

Впрочем, гораздо интереснее другой факт. Дело в том, что территория яблоневого сада, оказывается, по-прежнему находится в зоне развития многоэтажной жилой застройки (Ж10)

- На участке недалеко от остановки «Военный городок» появятся две школы, поликлиника, пожарная часть и опять же жилые дома. А чуть глубже, ближе к улице Ломоносова, на том самом участке в 54 гектара, действительно, планируется многоэтажная застройка. На данный момент этот участок находится в областной собственности. Застройщик пока не определен. Тем не менее, очевидно, что в перспективе на оставшейся территории яблоневых садов появятся жилые дома, - прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа.

Получается, что все усилия общественности по сохранению зеленой зоны в этой части Воронежа пошли насмарку. Ранее в ООО «Спартан» провернули аферу по присвоению этой части сада. Только после протеста общественников преступную схему раскрыли. Пошедший под суд 44-летний директор «Спартана», получил шесть лет тюрьмы. Еще не вырубленный сад из пользования застройщиков изъяли. Однако проживет он, как видно, все равно недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский «Факел» заплатит за хотевших избить футболистов фанатов 325 тысяч рублей
В Воронеж передали в суд уголовное дело о взятке на 4 млн. крупного полицейского начальника
В Воронеже борца с коррупцией уволили из полиции после получения взятки в 3,5 млн рублей
В Коминтерновском районе обсудили вопросы поддержки ветеранов
«Могилу моей прабабушки разорили, а уголовное дело возбуждать не стали»
Вадим Кстенин принял участие в сорок восьмом заседании Воронежской городской Думы
В Воронеже проверили готовность спасателей к зиме
В Воронеже четырех прокуроров районов поменяли местами
Воронежских подростков призвали попрощаться с вредными привычками
В Воронеже поставили таблички, запрещающие выезд на лед
Перед зимой на улицах Ленинского района обрезают деревья
Пакет с водой, сброшенный с воронежской многоэтажки, едва не попал в женщину с ребенком
В Воронеже попросили ТОС активнее подавать заявки на завоз песко-соляной смеси
В Воронеже обсудили, как рассчитывается плата за «отрицательное отопление»
В Воронежской области чиновнице заплатили пенсию только после решения суда
В Воронеже самые сильные баскетболистки учатся в 106-ой школе
В Воронеже мужчина напал в лесу на пенсионерку и украл у нее сумку
Следователи показали фото аварии в котельной в Воронеже, где погиб слесарь
Воронежцев предупредили о проверках показаний счетчиков газа
В Воронеже мужчина погасил долг по алиментам только после запрета на продажу квартиры
«Тимуровцы» сегодняшнего дня
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ сыграет с командой Премьер-лиги
В Воронежской области пропал 49-летний мужчина