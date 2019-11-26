В Воронеже оставшуюся часть яблоневого сада все же застроят многоэтажками

26 Нояб. 19:47 2019-11-27T18:29:20+03:00

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Определили организацию-подрядчика, которая должна разработать проект планировки территории бывших яблоневых садов. Имеется в виду участок площадью 54 гектара между Московским проспектом и улицами Ломоносова и Загоровского, а также ЖК «Московский квартал».

Проектом будет заниматься челябинская организация ООО «Зенит». За это ей перечислят 1 миллион 980 тысяч рублей.

Впрочем, гораздо интереснее другой факт. Дело в том, что территория яблоневого сада, оказывается, по-прежнему находится в зоне развития многоэтажной жилой застройки (Ж10)

- На участке недалеко от остановки «Военный городок» появятся две школы, поликлиника, пожарная часть и опять же жилые дома. А чуть глубже, ближе к улице Ломоносова, на том самом участке в 54 гектара, действительно, планируется многоэтажная застройка. На данный момент этот участок находится в областной собственности. Застройщик пока не определен. Тем не менее, очевидно, что в перспективе на оставшейся территории яблоневых садов появятся жилые дома, - прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа.

Получается, что все усилия общественности по сохранению зеленой зоны в этой части Воронежа пошли насмарку. Ранее в ООО «Спартан» провернули аферу по присвоению этой части сада. Только после протеста общественников преступную схему раскрыли. Пошедший под суд 44-летний директор «Спартана», получил шесть лет тюрьмы. Еще не вырубленный сад из пользования застройщиков изъяли. Однако проживет он, как видно, все равно недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU