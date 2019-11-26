Воронежский облздрав перепроверяет регистрационные номера медоборудования после ЧП в онкодиспансере

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-26T14:20:34+03:00

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В медицинских учреждениях Воронежской области перепроверяют регистрационные номера на автоматизированном оборудовании. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин во время пресс-конференции 26 ноября.

Облздрав пошел на такие меры после ЧП в областном онкодиспансере, когда 51-летнюю пациенту раздавил аппарат лучевой терапии. Напомним, по факту гибели женщины следователи возбудили уголовное дело, а Росздравнадзор провел внутреннее расследование, по результатам которого выяснилось, что медицинский прибор был нигде не зарегистрирован и на протяжении 14 лет использовался нелегально. Также три сотрудника онкодиспансера, которые имели отношение к использованию облучателя, получили дисциплинарное взыскание.

Александр Щукин рассказал журналистам, что расследование уголовного дела еще продолжается, и в ведомстве ждут его результатов. Тем временем, служебное разбирательство, которое касалось эксплуатации, вопросов не вызвало. Поучительным для облздрава стал момент с регистрационными свидетельствами. Хотя после заключения Росздравнадзора глава онкодиспансера Иван Мошуров пояснял, что у аппарата был регистрационный номер. Оборудование постоянно обслуживали, проверяли, и вопросов к его установке ни у кого не возникало.

- Нигде не регламентировано, что регистрационное свидетельство прибора нужно сверять с с номерами, указанными на сайте Росздравнадзора. Чтобы избежать в будущем таких ситуаций, мы начали в обязательном порядке сверять информацию по аппаратам с тем, что опубликовано Росздравнадзором, - добавил Щукин.

ИСТОЧНИК KP.RU