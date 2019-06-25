В Воронежском онкодиспансере 14 лет использовали незарегистрированный облучатель

Специалисты Росздравнадзора выяснили, что в воронежском областном онкодиспансере 14 лет использовался незарегистрированный прибор. Именно эта установка раздавила 51-летнюю пациентку во время сеанса лучевой терапии.

Как сообщает Росздравнадзор, онкодиспансер купил радиотерапевтический аппарат TERAGAM K-01 в 2005 году. Специалисты провели технические испытания этого медицинского изделия непосредственно на месте его установки. И по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности аппарата оказалось, что прибор: «Radiotherapy Cobalt Unit TEREGAM® K-01», производства «ISOTREND L.t.d», CZECH REPUBLIC, serial number 0101 не зарегистрирован на территории России и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

Главному врачу онкодиспансера Ивану Мошурову выдали предписание до 22 июля устранить нарушения, а также причины и условия, которые способствуют их появлению. Также составлены два административных протокола по ст. 6.28 «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий» и ч.3 ст.19.20 «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)». Материалы проверки передали в Министерство здравоохранения и следователям.

По итогам проверки Росздравнадзора правительство Воронежской области опубликовало официальное заявление. Ведомство пообещало оказать максимально помочь в расследовании обстоятельств закупки этого аппарата:

- Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, - уточнили в облправительстве.

Главный врач областного онкодиспансера Иван Мошуров заявил, что не находился еще в медучреждении на момент закупки оборудования, но как руководитель он полностью принимает ответственность за случившееся и готов лично понести наказание, если это потребуется.

- У аппарата был регистрационный номер. Его постоянно обслуживали, проверяли, и вопросов к установке не возникало. Никто не предполагал, что она незаконная. Это стало для всех неожиданностью, - добавил Иван Петрович.

Напомним, трагедия произошла 22 мая на сеансе лучевой терапии в Воронежском областном онкодиспансере. Там из-за неисправности подъемного механизма на пациентку рухнул радиооблучатель и придавил ее насмерть. Сразу же после специалисты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, чтобы провести экспертизу оборудования. Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Во время проверки Росздравнадзор приостановил эксплуатацию медицинского прибора «Терагам». Сотрудники ведомства разослали в свои территориальные подразделения, региональные управления здравоохранения и медицинские центры страны соответствующее письмо.

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