2019-05-23T12:40:03+03:00
Происшествия

Министр здравоохранения поручила расследовать смертельное ЧП с медицинским аппаратом в Воронеже

Вероника Скворцова направила сюда группу технических экспертов Росздравнадзора
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В коридорах Воронежского областного онкодиспансера произошедшее предпочитают не обсуждать.В коридорах Воронежского областного онкодиспансера произошедшее предпочитают не обсуждать.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Причины трагедии в Воронежском областном онкодиспансере расследует Росздравнадзор. Напомним, во время процедуры заклинил аппарат лучевой терапии. По неофициальным данным, его поломка могла привести к гибели пациентки.

- По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, - сообщают в ведомстве. - По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Специалисты проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии сейчас изучают также следователи СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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