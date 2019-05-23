Министр здравоохранения поручила расследовать смертельное ЧП с медицинским аппаратом в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-23T12:40:03+03:00

В коридорах Воронежского областного онкодиспансера произошедшее предпочитают не обсуждать. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Причины трагедии в Воронежском областном онкодиспансере расследует Росздравнадзор. Напомним, во время процедуры заклинил аппарат лучевой терапии. По неофициальным данным, его поломка могла привести к гибели пациентки.

- По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, - сообщают в ведомстве. - По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Специалисты проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии сейчас изучают также следователи СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU