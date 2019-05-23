Воронежский СК возбудил уголовное дело после смертельного ЧП в областном онкодиспансере
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 51-летней женщины в областном онкодиспансере. Напомним, во время процедуры заклинил аппарат лучевой терапии. По неофициальным данным, его поломка могла привести к гибели пациентки.
Как сообщили в СУ СКР по региону, дело завели по ч. 2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Силовики провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти женщины, взяли объяснения у медперсонала и родственников погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.
Тем временем министр здравоохранения поручила расследовать смертельное ЧП. Вероника Скворцова направила в Воронеж группу технических экспертов Росздравнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU