Воронежский СК возбудил уголовное дело после смертельного ЧП в областном онкодиспансере

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-23T12:43:08+03:00

23 мая онкодиспансер работает в три смены. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 51-летней женщины в областном онкодиспансере. Напомним, во время процедуры заклинил аппарат лучевой терапии. По неофициальным данным, его поломка могла привести к гибели пациентки.

Как сообщили в СУ СКР по региону, дело завели по ч. 2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Силовики провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти женщины, взяли объяснения у медперсонала и родственников погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем министр здравоохранения поручила расследовать смертельное ЧП. Вероника Скворцова направила в Воронеж группу технических экспертов Росздравнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU