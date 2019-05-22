В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку онкодиспансера

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-22T16:56:17+03:00

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Воронежцы рассказали "Комсомолке" о трагедии, которая произошла в среду, 22 мая, в областном онкологическом диспансере на улице Каляева. Там утром на сеансе лучевой терапии аппарат насмерть раздавил пациентку. По неизвестной пока причине заклинило подъемный механизм, и машина рухнула всем своим весом на женщину.

- Врач, на глазах которого все это произошло не смогла остановить аппарат, - рассказали очевидцы. – Она сейчас находится в шоковом состоянии.

На месте ЧП работают следователи и полиция.

"Комсомолка" отправила в СУ СК по Воронежской области запрос и ждет комментарии следователей, а также подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU