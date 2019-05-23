В Воронеже аппарат для лечения рака убил пациентку: ее зажало между столом и прибором

Без преувеличения трагедия произошла в Воронежском областном онкодиспансере на улице Каляева. Утром 22 мая 51-летняя пациентка пришла на сеанс лучевой терапии. Во время процедуры по неизвестной пока причине у медицинского аппарата заклинило подъемный механизм, и машина рухнула всем своим весом на женщину. Оборудование раздавило ее насмерть.

Сразу же после случившегося по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали в Воронеж на передвижной лаборатории, чтобы провести экспертизу оборудования. В ведомстве сообщили, что заклинивший прибор - чешский, 2006 года выпуска. В это же время воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В коридорах учреждения о произошедшем предпочитают не разговаривать.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В самом онкодиспансере комментировать инцидент не стали, перенаправив наши вопросы в облздрав.

- По факту смерти женщины проводится проверка. На данный момент причина произошедшего неизвестна. О результатах судебно-медицинской экспертизы и выводах следствия сообщим дополнительно, - дежурно ответили в департаменте здравоохранения.

А позже распространили такое сообщение:

- 22 мая при проведении сеанса лучевой терапии на гамма-терапевтическом аппарате произошел технический сбой. Сеанс не был проведен. Констатирована клиническая смерть пациентки. Были вызваны реанимационная бригада и полиция. В настоящее время идет процесс установления причинно-следственных связей. Работают эксперты. По уголовному делу (причинение смерти по неосторожности) выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Департамент здравоохранения и БУЗ ВО «ВОКОД» оказывают следователям всестороннюю помощь.

К ситуации подключилась и областная прокуратура. Ведомство взяло на контроль ход расследования дела:

- При выполнении процедуры - плановой дистанционной лучевой терапии на гамма-терапевтическом аппарате «Teragam» - произошло сдавливание тела пациентки между столом и коллиматором аппарата, в результате чего ей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте, - добавили в прокуратуре.

По словам одной из пациенток, все произошло именно здесь.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Тем временем остается очень много вопросов. Например, что конкретно это за аппарат и кто следил за его состоянием, занимался его обслуживанием? Кто находился в момент ЧП в кабинете? И пока официальные ведомства молчат, читатели нашего сайта выдвигают предположения и делятся своими соображениями по поводу состояния отечественного здравоохранения:

- У меня муж работал в подобном учреждении начальником отдела медоборудования, сменил еще пару мест...Так вот везде действует такая схема: своих инженеров по оборудованию больница в штате не содержит, заключает договора со сторонними организациями на техническое обслуживание, так вот никакого технического обслуживания нет, это фикция, деньги делятся. Все пущено на авось, до поломки. Аппаратура врачами нещадно эксплуатируется себе на карман, "дымится", технологический регламент не соблюдается, ремонт осуществляется не по принципу "сломалось - ремонтируется", а составляются документы на конкурс и он играется 2-3 месяца, и тут снова выигрывают свои за очень завышенные расценки. Коррупция везде. потом головы летят простых работяг, которых обязали подписываться пол липовыми актами приема технического обслуживания, - написала Елена.

Пользователь под ником Слесарь добавляет:

- Любому механизму помимо основного ремонта нужен ППР (плановый предупредительный ремонт). Т.е. график, согласно которому осматриваются, проверяются, смазываются, при необходимости заменяются движущиеся части. ППР проводят независимо от того, хорошо или плохо работает механизм. Ведётся журнал ППР и все записывается в него. Это норма, которую нельзя нарушать.

Губернатор Александр Гусев поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию с участием общественников, которая займется выяснением причин и обстоятельств произошедшего и принятием соответствующих мер совместно с правоохранительными органами и комиссией Росздравнадзора.

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