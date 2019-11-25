2019-11-25T18:16:23+03:00
Общество

Смех сквозь слезы: воронежцы сняли пародийный фильм про ремонт виадука на 9 Января

Создатели видео показали, к чему привело перекрытие моста
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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На канале YouTube «Прочие, не те», на котором уже появлялись «перченые» видео про вонь в Воронеже и местный транспорт, вышел новый фильм. На этот раз создатели провели для зрителей экскурсию в мир пробок после перекрытия виадука на улице 9 Января.

В фильме нашли отражение все мрачные реалии. Актеры показали, как горожан штрафуют за опоздания на работу, как «развлекаются» теперь в пробках водители и даже, как на вызовы приезжает скорая. Саркастичный ролик набирает просмотры, а воронежцы находят в нем себя. Посмотрите и вы.

Напомним, движение по новому мосту на 9 Января планируют открыть к 1 июня. Представитель мэрии обещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели. но они продолжаются до сих пор. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

Ремонт виадука. Пробка Черноземья. Пешком быстрее..В Воронеже 29.10.2019 на улице 9 Января перекрыли виадук. Как следствие, правый берег города сковали автомобильные пробки. Ремонт путепровода продлится до 01.10.2020. Жизнь многих воронежцев круто изменилась. Все герои этого видео вымышлены. Совпадения с реальными людьми почти случайны. В комментариях расскажите, как ремонт виадука повлиял на ваш распорядок дня? И, что нужно было сделать, чтобы не было таких пробок? https://www.instagram.com/prochienete/ https://vk.com/prochienete

ИСТОЧНИК KP.RU

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