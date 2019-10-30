Воронежцам пообещали пробки не больше недели из-за перекрытия 9 Января
В воронежском Доме журналистов 30 октября прошла пресс-конференция, посвящённая реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. На ней обсудили проблемы, возникшие из-за перекрытия путепровода на 9 Января, и рассказали о проделанной работе.
В мэрии сообщили о том, что дорожные специалисты приступили к своим обязанностям сразу же после перекрытия путепровода.
- Верхний слой асфальта уже снят. Сегодня утром приступили к разборке рельсов. Предстоит демонтировать опоры освещения, ограждения, лестничные сходы. Приношу извинения от лица администрации всем горожанам за неудобства, - сказал заместитель руководителя управления дорожного хозяйства администрации городского округа Иван Селиверстов.
Был также проведет мониторинг ситуации на дорогах. Выяснилось, что заторы наблюдаются на проспекте Труда - сюда теперь сворачивает поток со стороны Семилук. Также стоит улица Донбасская.
- Такие заторы, которые мы наблюдаем сегодня, продлятся не более недели. Люди сориентируются и будут выбирать пути объезда, - считает Селиверстов.
Напомним, виадук перекрыли 30 октября в полночь. На утро после этого Воронеж встал в огромные пробки. Скорость движения по улицам 9 Января, Машиностроителей, Героев Сибиряков, а также от улицы 45 Стрелковой дивизии до площади Заставы и по Московскому проспекту не превышало 5 км/ч.
О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU