В Воронеже с 30 октября перекроют мост на улице 9 Января

С 30 октября перекроют мост на улице 9 Января, а заодно и проезд под ним (соединение улиц Пеше-Стрелецкой и Донбасской). Уже 29-го числа в 23:00 там начнут устанавливать ограждающие конструкции. Дорожные знаки и информационные щиты уже установлены на сооружении и подъездах к нему. Вести работы и при этом хотя бы частично сохранить движение по сооружению попросту невозможно.

Отправляемся в объезд

Подготовительные работы для реконструкции путепровода начались еще в сентябре. Напомним, на виадука на улице 9 Января выделено 710 млн рублей. По аукционной документации работы должны завершиться до октября 2020 года. Однако губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт может закончиться раньше. Речь шла даже о том, что мост перекроют только на 4 месяца.

На первом этапе подрядчику предстоит произвести фрезерование дорожного полотна, разборку рельсов, демонтаж плит пешеходной части, ограждений, в дальнейшем – демонтаж балок и пролетных строений.

- Перед подрядчиком ставится задача максимально сократить сроки перекрытия. Изначально путепровод мог быть закрыт еще с середины августа, когда был заключен контракт. Однако сроки перекрытия были сдвинуты. Подготовительные работы, а также создание строительного городка, изготовление и расстановка щитов и знаков, согласование плана производства работ велись при сохранении движения, - отметили в пресс-службе мэрии.

Когда же возобновится движение? В горадминистрации сообщают, что о дате открытия движения будет сообщено дополнительно.

Объезд перекрытого участка, согласно схемам организации движения, согласованным с управлением ГИБДД по Воронежской области, может осуществляться следующим образом (см. карту):

Свой путь лучше обдумать заранееФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Маршрутки перенаправят

В связи с перекрытием общественные автобусы, которые проезжали по мосту на улице 9 Января или под ним, также изменят свои маршруты:

– № 54 – с улицы 9 Января по проспекту Труда, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, Ворошилова, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, проспекту Труда, улице 9 Января, далее по маршруту;

– № 57В – с улицы Донбасской по улицам 9 Января, Свободы, Пеше-Стрелецкой, далее по маршруту; в обратном направлении – по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, 9 Января, Донбасской, далее по маршруту;

– № 59А – с улицы 9 Января по улицам Машиностроителей, Космонавтов, Пирогова, Свободы, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы 9 Января по улицам Пирогова, Космонавтов, Машиностроителей, 9 Января, далее по маршруту;

– № 61 – с улицы 9 Января по улицам Машиностроителей, Космонавтов, Пирогова, Свободы, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Кольцовской по улицам 9 Января, Пирогова, Космонавтов, Машиностроителей, 9 Января, далее по маршруту;

– № 64А – с улицы 9 Января по улицам Машиностроителей, Космонавтов, Пирогова, Свободы, далее по маршруту.

Движение троллейбусного маршрута №17 на время производства работ будет и вовсе приостановлено.