Воронежцы смогут снова постоять в гранд-очередях за медсправками летом следующего года

СЕГОДНЯ 18:56 2019-11-22T18:56:18+03:00

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Воронежцы смогут снова испытать знакомую гамму чувств и выстроиться в очередь перед наркодиспансером в июне 2020 года. Изменение порядка получения водительской медсправки перенесли на 1 июля. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения от 20 ноября. Будет ли как-то смягчена ценовая политика, пока неясно.

Напомним, справка должна была подорожать более чем в пять раз (с 1100 до 5450 рублей) уже 22 ноября. Причиной тому - добавление обязательных анализов крови (на злоупотребление алкоголем) и мочи (на наркотики). В течение нескольких дней перед наркодиспансером на Героев Стратосферы возникали огромные очереди. 21 ноября женщине, которая несколько часов простояла на холоде, стало плохо - ей вызывали скорую.

О сущности изменений мы поговорили с главным врачом областного наркологического диспансера Владимиром Хариным.

ИСТОЧНИК KP.RU