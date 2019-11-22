2019-11-22T17:37:23+03:00
Происшествия

В Воронеже женщине стало плохо в очереди за водительской медсправкой

К наркодиспансеру вызывали скорую помощь
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Перед диспансером стояли "километровые" очереди.Перед диспансером стояли "километровые" очереди.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В четверг, 21 ноября, к областному наркодиспансеру вызывали скорую помощь: женщине, стоявшей в огромной очереди, стало плохо. В департаменте здравоохранения подчеркивают, что медики оперативно прибыли на место, но пострадавшую не нашли - видимо, она поспешила домой своим ходом.

В тот же день в Казани мужчина скончался в очереди. Смерть произошла на глазах многочисленных очевидцев.

Напомним, в течение нескольких дней перед наркодиспансером на Героев Стратосферы выстраивались огромные очереди. Людей подтолкнули новости о многократном подорожании водительской медсправки. Изменения в законодательстве, к счастью, отложили. Но что будет, если их все-таки примут? Об этом мы поговорили с главным врачом областного наркологического диспансера Владимиром Хариным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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