2019-11-20T13:19:55+03:00
Общество

«Ползарплаты за медсправку?» Почему воронежские водители часами стоят перед наркодиспансером

Автомобилистов подтолкнуло резкое подорожание обследований
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Получение справки до подорожания - шанс хорошо сэкономить.Получение справки до подорожания - шанс хорошо сэкономить.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Кто последний?" - спрашивают девчонки-хохотушки, занимая место в конце очереди. "Может, оно вам и не надо? - говорит кто-то. - Представляете, сколько стоять?" Пытаясь узнать ответ, идем к началу "змеи", вытянувшейся вдоль здания наркодиспансера на Героев Стратосферы. Те, кто уже подошел вплотную к двери, отрезают: стояли два с половиной часа! Но очередь продолжается и внутри здания...

Внутри, мягко говоря, тесновато. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Внутри, мягко говоря, тесновато.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Ажиотаж вызван тем, что с 22 ноября получение медсправки для водителей и кандидатов в водители резко подскочит в цене. Сама справка будет стоить, как и прежде, 1150 рублей. Только теперь для ее получения предстоит пройти химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотиков, а также анализ крови на определение маркера злоупотребления алкоголем. По данным областного наркодиспансера, стоимость комплексного обследования для водителей категорий A, B, M составит 5450 рублей, C, D, E - 6150 рублей. Анализы можно сдать в частной клинике. Только тогда их общая стоимость перевалит за 7 тысяч рублей.

...И вот смешались телогрейки и цветные шубы. Столбом стоит дым от зажженных со скуки сигарет: наверное, в небе над диспансером уже образовалась озоновая дыра.

Если хотите сюда поехать, одевайтесь потеплее. А то потом придется стоять в очереди к терапевту... Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Если хотите сюда поехать, одевайтесь потеплее. А то потом придется стоять в очереди к терапевту...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- В мавзолей так не стояли, - горько улыбается пожилой мужчина, который вряд ли присядет отдохнуть в ближайшие часы.

- Я и не думал, что тут такая "засада", - говорит воронежец Алексей. - Отпросился с работы на часок, уже больше двух простоял... Уходить - тоже обидно. Неужели столько времени зря потратил?

- Я получаю 12 тысяч рублей... - признается работающий пенсионер Александр Георгиевич. - Это что мне, половину зарплаты за справку отдать? Лучше постою.

В регистратуре говорят, что подключили все резервы, какие можно; работают все окна. Рассказывают, что наплыв посетителей идет уже третий день. После 22 ноября здесь ждут затишья.

Очередь за водительскими справками в наркологический диспансер, Воронеж..20.11.2019. Люди спешат получить справку перед подорожанием услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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