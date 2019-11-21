Новые правила получения водительских медсправок: сколько не пить перед анализом

Самой обсуждаемой темой последних дней стало увеличение стоимости медсправок для водителей с 22 ноября. Новые правила требовали не только прохождения медкомиссии, но и сдачи двух анализов: мочи - на содержание наркотиков и крови - на определение маркера злоупотребления алкоголем. Дополнительные процедуры предусматривают и дополнительные траты. Так, для воронежцев итоговая стоимость комплексного обследования на категории A, B, M должна составить 5450 рублей, на C, D, E - 6150. Люди по всей России начали выстраиваться в многометровые очереди, чтобы успеть получить справку по старой цене. И хотя в последний день перед вступлением в силу новых правил Минздрав приостановил свое решение, это пока вовсе не означает, что его отменили.

«Комсомолка» связалась с главным врачом областного наркологического диспансера Владимиром Хариным. Он рассказал нам, в каком случае анализ покажет, что человек злоупотребляет алкоголем, почему исследования такие дорогие и где их можно провести.

СКОЛЬКО НУЖНО НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ?

- Существуют понятия цивилизованного и рискованного употребления алкоголя, когда дозировки превышают разумные пределы. Маркер хронического злоупотребления спиртным начинает выходить за пределы референтного интервала, если пациент рискованно пьет полгода. Новогодние каникулы на показателях нормального человека не скажутся. Если человек резко бросит пить, то еще полгода показатель все равно будет повышен. Это инертный параметр, который ретроспективно показывает, какое алкогольное поведение было у человека, - объясняет нарколог.

По словам Владимира Харина, сказать однозначно, что бокал вина вечером повысит показатели анализа, нельзя. Четкого мерила нет. Играют роль множество факторов: возраст человека, вес, общее состояние здоровья и т. д. Одна и та же доза алкоголя по-разному скажется на 18-летнем юноше, пенсионере лет 70, хрупкой девушке и большой, пышной женщине.

- Надо сказать, что в диспансере этот маркер существует уже давно. У нас даже есть такой слоган: «Узнай свой алкогольный статус!» Ведь каждый человек в какой-то момент задумывается: «А может, я много выпиваю?» Тогда он приходит и сдает этот анализ (можно даже анонимно). Мы трактуем результаты и говорим: «Нет, ваши отношения с алкоголем вполне цивилизованные, вы в зеленой зоне» или «Есть вероятность, что вы станете зависимы. Параметр вышел за нормы», - объясняет Владимир Харин.

Второй анализ - на содержание наркотиков - тоже традиционный. Врач отмечает, что он обязателен для представителей многих профессий: спасателей, военных, атомщиков и т. д. В среднем медики видят психотропные вещества в течение недели после последнего употребления. Правда, если человек находится уже в стадии зависимости, он не продержится и этого периода.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ?

Ажиотаж с получением справок и многочасовые очереди во многом связаны со стоимостью. Ведь таким образом цена справки увеличилась в нашем регионе в пять раз. Главврач областного наркодиспансера объяснил, из чего складывается цена.

- Калькуляция есть в открытом доступе, но поймут ее полностью только бухгалтеры. Назову пункты, которые помню (их около 23 - 27). Это и налоговые отчисления, и газ, электроэнергия, зарплаты медперсонала, амортизация оборудования, стоимость расходных материалов, самого аппарата, его калибровка и т. д. Различия в стоимости анализов в разных городах зависят от этих параметров. Везде свой размер помещения, тарифы на коммунальные услуги и разное оборудование. У нас оно достойное. Цены взвешенные, - пояснил Владимир Харин.

В итоге для воронежских водителей общая сумма комплексного исследования складывается из следующего: справка на категории A, B, M – до 1100 рублей (для C, D, E к этой сумме добавляется прием невролога – 200 рублей, и еще 500 – электроэнцефалография), анализ крови на маркер хронического злоупотребления алкоголем - 3 050, исследование мочи на содержание наркотиков – 1300.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?

В Воронеже соответствующие исследования можно сделать в областном наркодиспансере по адресу: ул. Героев Стратосферы, 2 (телефоны: 249-71-24, 249-08-70). Ранее наши читатели сообщали об объявление, в котором говорилось, что сдать анализы также можно в сети частных клиник «Инвитро». Однако Владимир Харин объясняет: законодательно прописано, что в рамках водительской комиссии заключения врача психиатра и психиатра-нарколога со всеми исследованиями выдаются и проводятся только государственными учреждениями. Иначе справку можно считать ничтожной.

Что касается жителей области, то во всех районных больницах самостоятельно проводят исследования на наличие в организме психотропных веществ. Если результат по всем 10 предусмотренным веществам отрицательный, никаких вопросов нет. Если есть положительные – биоматериалы привозят в облдиспансер на контрольное исследование. Сдать кровь на определение маркера злоупотребления алкоголем также можно на месте, однако для анализа ее отвезут в Воронеж. Нарколог уточняет, что ошибка в таких исследованиях практически исключена.

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