На закрытом воронежском виадуке снимают рельсы и разбирают лестницы

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-31T15:59:15+03:00

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В пресс-службе городской администрации рассказали, как проходят на работы на закрытом виадуке. Напомним, путепровод на 9 Января стал недоступен для автомобилей с 23.00 29 октября. В ту же ночь началось фрезерование дорожного покрытия. К утру эти работы завершились.

- Производится демонтаж трамвайных путей, ведутся подготовительные работы к переносу коммуникаций, - рассказывают в мэрии. - К настоящему времени уже выполнен демонтаж укрепления конусов насыпи мостового сооружения, ведется разборка лестничных сходов.

Что в планах на завтра? Продолжение работы с рельсами, разборка тротуарных плит.

Фото пресс-службы мэрии Воронежа.Фото: другой источник.

Чуть раньше представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели.

О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU