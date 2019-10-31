На закрытом воронежском виадуке снимают рельсы и разбирают лестницы
В пресс-службе городской администрации рассказали, как проходят на работы на закрытом виадуке. Напомним, путепровод на 9 Января стал недоступен для автомобилей с 23.00 29 октября. В ту же ночь началось фрезерование дорожного покрытия. К утру эти работы завершились.
- Производится демонтаж трамвайных путей, ведутся подготовительные работы к переносу коммуникаций, - рассказывают в мэрии. - К настоящему времени уже выполнен демонтаж укрепления конусов насыпи мостового сооружения, ведется разборка лестничных сходов.
Что в планах на завтра? Продолжение работы с рельсами, разборка тротуарных плит.
Фото пресс-службы мэрии Воронежа.Фото: другой источник.
Чуть раньше представитель мэрии пообещал, что мощные заторы из-за перекрытия продлятся одну-две недели.
О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП». Фоторепортаж с перекрытия - по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU