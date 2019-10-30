Как в Воронеже перекрывали виадук на 9 Января

По отдельным деталям виадука на улице 9 Января можно изучать историю города. Вот секция ограждения, которая отличается от соседних. Ее заменили после того, как в 2012 году с моста чуть не слетела "пятерка". Видите рельсы по центру проезжей части? Это отсылка к эпохе, когда по городу плавали уже несвежие, залепленные рекламой трамваи. Как вам дорожное покрытие? Десятилетиями заплатки ставили на заплатки. Наверное, нижние слои уже можно относить в музей как образец доисторического асфальта.

Проезжая по этому виадуку, автомобилисты обогащали русский язык новыми комбинациями слов. Пешеходы и велосипедисты переживали естественный отбор: виадук преодолевали только те, кто смотрел под ноги и вовремя замечал сквозные дыры.

По отношению к этому путепроводу город чувствовал то же самое, что ощущают обитатели дома, который уже много лет "вот-вот" снесут. Жить с тем, что есть, - невозможно. Делать дорогостоящий ремонт - незачем, ведь все не сегодня-завтра уедет на свалку.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".Фото: Игорь БУГАЕВ

В ночь с 29 на 30 октября случилось важное: на виадуке закрыли движение.

Проходят последние автомобили. В 23.00 поперек проезжей части выезжает автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. На дороге тут же материализуются рабочие со знаками "кирпич" и пластиковыми ограждениями. Подъезжает автокран, начинает устанавливать бетонные блоки.

Такие знаки теперь встретят водителей у виадука.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

От остановки "Дворец культуры" потихоньку расходятся те, кто не дождался вечернего автобуса (следующий придет только в 2020-м). Водители, вовремя не заметившие знак "тупик", докатываются до точки перекрытия, пожимают плечами и разворачиваются по сплошным. Как пояснил главный инженер фирмы-подрядчика Вадим Рахманин, в некоторых местах вблизи виадука разметка будет скорректирована. В других случаях сохраняется приоритет знаков: противоречащих им старых линий можно не бояться.

Экипажи ГИБДД перемещаются под виадук: место встречи Донбасской и Пеше-Стрелецкой тоже перекрывают.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".Фото: Игорь БУГАЕВ

Тем временем происходит то, что по опыту другого крупного дорожного объекта выглядит невероятным: на путепроводе появляется техника и тут же приступает к работе!

Как поясняет Вадим Рахманин, первый этап работ - фрезеровка, то есть снятие старого асфальта. Прежде чем начать демонтаж пролетов, предстоит полностью их "оголить". Кстати, новые массивные детали для путепровода готовы к отправке из других городов. Потому и не спешили с перекрытием: ждали, пока на предприятиях подготовят все, что нужно. Любопытная деталь: новый виадук будет гораздо шире, для чего потребуется дополнительное укрепление основания.

Остается выбирать объезд.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Во время реконструкции под мостом будет постоянно действовать линия в 28 тысяч вольт, необходимая железнодорожникам. Потому все работы рядом с веткой будут проводить особенно осторожно.

Сроки? А сроки не радуют. Согласно проекту, закончить все работы должны до 1 октября следующего года. Но если подрядчик будет всегда работать так же интенсивно, как в первые часы после перекрытия - быть может, отделаемся от пробок раньше?

"Комсомолка" уже рассказала о маршрутах объезда перекрытого виадука.