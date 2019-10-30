Закрытие путепровода на улице 9 Января в Воронеже
Фото: Игорь БУГАЕВ.
Фото: Игорь БУГАЕВ.
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: Игорь БУГАЕВ.
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: Игорь БУГАЕВ.
Фото: "Сверху виднее - Воронеж".
Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.
Фото: Игорь БУГАЕВ.
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