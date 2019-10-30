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Закрытие путепровода на улице 9 Января в Воронеже

Фото: Игорь БУГАЕВ.

Фото: Игорь БУГАЕВ.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: Игорь БУГАЕВ.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: Игорь БУГАЕВ.

Фото: "Сверху виднее - Воронеж".

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.

Фото: Игорь БУГАЕВ.
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