В Воронеже снова подешевела квартира солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-31T15:05:49+03:00

В квартире оставили все, как было при жизни Юрия Хоя и его матери. Фото: агентство недвижимости "Этажи".

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Квартиру Юрия Хоя на улице Иркутской, 68, видимо, отчаялись продать фанатам творчества лидера «Сектора Газа». Из объявления на сайте продажи недвижимости «Этажи» убрали всю «замануху» о легенде панк-рока. Оставили только обычную информацию – метраж квартиры (52,7 «квадрата»), изолированность комнат. Также как преимущества отметили небольшую цену (с первоначальных 3 миллионов она упала до 1,7 млн.), и то, что в квартире приятный микроклимат – летом прохладно, зимой тепло.

Так выглядит кухня.Фото: агентство недвижимости "Этажи".

Напомним, в конце марта за квартиру просили 2 миллиона рублей. Дочь музыканта Ирина Клинских тогда рассказала, что приценивались многие, даже предлагали сделать музей отца, но потом по разным причинам что-то «не срасталось».

Одна из комнат квартиры.Фото: агентство недвижимости "Этажи".

Квартиру на Иркутской Юрий Хой купил для своей матери Марии Кузьминичны Клинских, которая жила в ней до своей смерти в 2016 году. Вскоре ее выставили на продажу. Сам лидер «Сектора Газа» жил со своей семьей на улице Циолковского. Оттуда до сих пор никуда не уехали жена Юрия Хоя Галина, его дочь Ирина со своим 8-летним сыном Матвеем и ее сестра Лилия.

Напомним, легенда русского панк-рока умер 4 июля 2000 года, чуть меньше месяца не дожив до 36-летия. В 2019 году ему бы исполнилось 45. Один из друзей Юрия Хоя уверен, что музыканта убили из-за денег. После смерти солиста группы «Сектора Газа» при загадочных обстоятельствах ушли из жизни два музыканта, работавшие с ним. Бывшего басиста группы Сергея Тупикина сильно избили в 2011 году, после чего он стал инвалидом. 23 апреля 2018 года Сергей умер. А 9 апреля 2011 года возле воронежского военного аэродрома «Балтимор» нашли тело гитариста «Сектора Газа» Вадима Глухова. Рядом обнаружили пустые пузырьки от корвалола. Глухов, предположительно, умер от обморожения.

ИСТОЧНИК KP.RU