2019-03-27T17:05:26+03:00
Общество

В Воронеже квартиру Юрия Хоя теперь хотят продать не за 3, а за 2 миллиона рублей

Фанаты «Сектора Газа» не торопятся приобрести раритетную жилплощадь [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Одна из комнат квартиры на Иркутской.Одна из комнат квартиры на Иркутской.Фото: агентство недвижимости "Этажи".
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Квартиру Юрия Хоя на улице Иркутской, 68 которую он приобрел для своей матери в 1997 году (Мария Кузьминична Клинских жила в ней до 2016 года), не торопятся покупать. Напомним, «двушку» площадью 52,7 квадратных метра выставили на продажу в конце ноября 2018 года. Тогда ее предлагали купить за три миллиона рублей.

- Приценивались многие, приезжали даже москвичи, предлагали продать, чтобы сделать там потом музей отца, - рассказала дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. – Но все-таки не договорились, а сейчас предложений покупки стало меньше. Вот и решили выставить другую цену – два миллиона рублей. Похожая история и с машиной отца «Дэу-Нексия» была, на которой он, а потом и я ездили. Продали ее лет 15 назад тысяч за 150. А потом приезжали люди: говорят, что же вы так продешевили, мы бы дороже купили. Где же вы раньше были, спрашивается?

Так выглядит кухня. Фото: агентство недвижимости "Этажи".

Так выглядит кухня.Фото: агентство недвижимости "Этажи".

- А как с квартирой на улице Циолковского, где жил ваш отец? Ее не собираетесь продать?

- Как мы можем ее продать, если, я, сестра, мама и мой сын там живем? Тем более сделали хороший ремонт, после него как-то неохота расставаться с квартирой. Хотя и небольшие, но все же четыре комнаты, они уютные. Сын ходит в школу совсем рядом с домом. Может, с сестрой в перспективе и купим новые квартиры, но пока живем, как и раньше, все вместе.

Напомним, известный во всей стране лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой (Клинских) родился 27 июля 1964 года, умер 4 июля 2000-го, совсем немного не дожив до 36 лет. После смерти солиста группы «Сектора Газа» при загадочных обстоятельствах ушли из жизни два музыканта, работавшие с ним. Бывшего басиста группы Сергея Тупикина сильно избили в 2011 году, после чего он стал инвалидом, умер он 23 апреля 2018 года. А 9 апреля 2011 года возле воронежского военного аэродрома «Балтимор» нашли тело гитариста «Сектора Газа» Вадима Глухова. Рядом обнаружили пустые пузырьки от корвалола. Глухов, предположительно, умер от обморожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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