2019-10-31T14:28:14+03:00
Авто

«Умные светофоры» не спасут Воронеж от пробок, вызванных перекрытием виадука

Дело в том, что транспортная нагрузка на Московский проспект существенно возросла
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Умные светофоры" работают в тестовом режиме."Умные светофоры" работают в тестовом режиме.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Японская система "умных светофоров" на Московском проспекте действует в тестовом режиме. Об этом рассказали на пресс-конференции в Доме журналистов 30 октября. Проходит отладка системы для того, чтобы сформировать оптимальный режим работы в воронежских реалиях.

Ранее во время приемки работ выяснилось, что опоры, на которых крепятся светофоры, не оцинкованы. От подрядчика потребовали провести дополнительную обработку. Она закончилась 1 сентября. Но и сейчас у заказчика остались замечания. Подрядчик не получит деньги за работу, пока все проблемы не будут устранены.

Те воронежцы, на чьих маршрутах отразилось перекрытие виадука на 9 Января, могут не обольщаться. Система не спасет Московский проспект от пробок, отметил заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства Александр Дугин. Дело в том, что после закрытия путепровода на эту магистраль значительно увеличилась транспортная нагрузка.

Фоторепортаж о перекрытии виадука - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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