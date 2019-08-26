Стало известно, когда в Воронеже снова заработают "умные" светофоры

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-26T15:11:57+03:00

Их отключили еще в начале лета

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Система "умных" светофоров, которая была отключена все лето, снова должна заработать. Причем случится это в ближайшие дни.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, при приемке работ было обнаружено, что опоры, на которые крепятся светофоры, не оцинкованы. От подрядчика потребовали провести специальную обработку. До того, как она закончится, средства по контракту не будут выплачены.

Подрядчик должен справиться с этой задачей до 1 сентября. В понедельник, 2 сентября, светофоры должны заработать.

Тем временем экс-директор "Центра организации дорожного движения" Юрий Трофимов, отвечавший за проект "умных" светофоров, стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU