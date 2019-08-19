В Воронеже отца «умных светофоров» обвиняют в крупной взятке

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-19T13:15:38+03:00

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Юрий Трофимов, недавно подавший в отставку с поста директора городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в региональном Следственном комитете.

На основе материалов регионального УФСБ бывшего директора обвиняют в том, что в августе 2019 года он получил через посредника крупную взятку за то, чтобы дать «добро» на выполнение коммерческой организацией муниципального заказа. Причем Трофимова, по данным силовых ведомств, задержали с поличным.

- Наши сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и закрепляют доказательную базу, - сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. – Бывшему директору грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в мэрии 14 августа причиной отставки Трофимова называли претензии к соблюдению финансовой дисциплины в МБУ «ЦОДД», а также недостатки в работах по содержанию дорожных знаков и по опиловке деревьев, мешающих обзору светофоров.

Юрия Трофимова называют одним из отцов воронежских «умных светофоров». Во время его работы на десяти перекрестках Московского проспекта стартовала работа устройств японской фирмы Kyosan Electric. Проект получил неоднозначные отклики. Власти утверждают, что пропускная способность городских улиц, где стоят японские светофоры, улучшилась. Водители же особых перемен не замечали. Проект собирались расширить – поставить чудо техники из Страны восходящего солнца еще на 50 перекрестках. Скажется ли на этих планах задержание Трофимова, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU