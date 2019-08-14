2019-08-14T16:43:35+03:00
Общество

Отец воронежских "умных светофоров" покинул пост

Юрий Трофимов уволился с должности директора "Центра организации дорожного движения"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Умные светофоры" могут появиться еще на 50 перекрестках."Умные светофоры" могут появиться еще на 50 перекрестках.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Юрий Иванович Трофимов больше не возглавляет воронежский "Центр организации дорожного движения". Он покинул пост директора муниципального бюджетного учреждения, официально - "по собственному желанию". Мэр Вадим Кстенин принял отставку Трофимова.

- У города есть претензии к работе МБУ «ЦОДД», и речь идет не только о финансовой дисциплине, но и о выполнении простых обязанностей по содержанию дорожных знаков, по опиловке деревьев, мешающих обзору светофоров, – прокомментировали в пресс-службе администрации Воронежа.

Юрия Трофимова называют одним из отцов воронежских "умных светофоров". Как раз во время его работы на десяти перекрестках Московского проспекта стартовала работа устройств японской фирмы Kyosan Electric. Проект критиковали некоторые общественники: несмотря на то, что Московский проспект после его запуска "задышал", перпендикулярные улицы застряли в заторах. Однако, по официальным данным, пропускную способность на участке получилось значительно улучшить. Проект даже хотят масштабировать еще на 50 перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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