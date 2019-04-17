Еще на 50 перекрестках Воронежа могут появиться "умные" светофоры

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-17T17:43:34+03:00

Сейчас они установлены только на Московском проспекте

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Еще 50 воронежских перекрестков оснастят "умными" светофорами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев 17 апреля на встрече с журналистами.

Напомним, на данный момент такие устройства установлены на Московском проспекте менее, чем на десяти перекрестках. В декабре прошлого года мэр города Вадим Кстенин заявил, что "умные" светофоры улучшили пропускную способность на 18%.

Что же касается умных технологий в целом, то, по словам главы региона, кроме отдельных элементов - фото и видеофиксации - достижений нет.

- Мы продолжим развивать систему, но нужно около миллиарда только Воронежу, чтобы он приблизился к модели "умного" города. Эти средства пойдут на камеры и энергосберегающие счетчики. Однако у нас пока таких денег нет. Скорее всего обратимся к Ростеху. В области же дальше видеофиксации не пойдем, - пояснил Александр Гусев.

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ИСТОЧНИК KP.RU