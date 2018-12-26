Мэр Воронежа пообещал "предоставить отчет в десяти томах" тем, кто сомневается в "умных" светофорах

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-26T14:13:35+03:00

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Вот уже почти год воронежские водители чувствуют на себе последствия введения "умных" светофоров. Кто-то отмечает улучшение пропускной способности Московского проспекта, кто-то говорит о проблемах на пересекающих его улицах, кто-то вообще никаких изменений не заметил. По данным японской фирмы Kyosan Electric, которая работала над проектом, благодаря "умным" светофорам поток на Московском проспекте удалось ускорить на 28%. Сегодня в мэрии прозвучала другая цифра.

- Скептикам готов предоставить отчет в десяти томах о полугодовом анализе их работы, эффективность - 18%. Это очень хороший результат.

Однако мэр признал: поскольку проект работал только на Московском проспекте, ситуация на некоторых прилегающих улицах стала хуже.

- Это абсолютно решаемая задача. Нужно будет устанавливать эту систему и на периферии. В 2019 году примем все необходимые решения по масштабированию проекта.

Власти говорили о планах по оснащению "умными" светофорами улиц Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября, Кольцовской. Если это начинание не профинасируют из федерального бюджета, на него выделят средства из местного.

Ранее сопредседатель регионального отделения общественного движения "Город и транспорт" Михаил Аксенов прокомментировал эту инициативу:

- Нужно подчеркнуть: хотим ли мы, чтобы автомобили двигались быстрее или хотим, чтобы люди двигались быстрее. Пока речь идет о первом. При этом выделенная полоса для общественного транспорта, возможно, обошлась бы дешевле, чем интеллектуальная система на новых улицах.

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