2019-10-30T16:08:11+03:00
Общество

На воронежских улицах появятся переходы с "лежачими полицейскими"

На месте зебры проезжая часть будет приподнята на несколько сантиметров
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В некоторых местах зебры приподнимут над проезжей частью.В некоторых местах зебры приподнимут над проезжей частью.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже появятся пешеходные переходы, совмещенные с искусственными неровностями. Об этом 30 октября на пресс-конференции, посвященной реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассказал начальник УГИБДД Воронежской области Евгений Шаталов.

- Мы сегодня добились того, что на всех пешеходных переходах нанесена дорожная разметка, везде присутствуют светоотражающие знаки, в том числе на Г-образных опорах (таковы требования для дорог шириной более двух полос - ред.). Но мы видим, что этого недостаточно, - заявил Евгений Шаталов. - В областном центре пока нет переходов, совмещенных с искусственными неровностями. Такой есть, например, в Нововоронеже. Мы определили места, где их можно разместить. Как правило, это периферийные улицы, где минимум общественного транспорта. Цель - не только обезопасить пешеходов. но и "успокоить" транспортные потоки. Когда переход приподнят на несколько сантиметров - это дисциплинирует водителей.

Добавим, что общественники предлагали расположить такой переход рядом с аркой у Кольцовского сквера.

На пресс-конференции обсудили также планы по ремонту виадука на улице Ленина и последствия перекрытия улицы 9 Января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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