2019-08-21T16:33:32+03:00
Общество

В Воронеже в арке у Кольцовского сквера предложили организовать пешеходную зону

Общественники и представители ГИБДД сошлись во мнении, что оставлять участок в прежнем виде нельзя
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Переход у Кольцовского сквера.Переход у Кольцовского сквера.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Межведомственное совещание по пешеходным переходам проходит в эти минуты в администрации города. Представители мэрии, ГИБДД и профильных общественных организаций обсуждают 12 пешеходников, на ликвидацию которых мэр недавно ввел мораторий.

По поводу «зебры» на Ленина, 9 - переход от Кольцовского сквера в арку, которая ведет на улицу Пушкинскую, - глава городского УГИБДД Андрей Астанин отметил следующее:

- Оставлять ее в таком виде нельзя. На наш взгляд существует два варианта: либо закрыть арку для автомобилей, либо закрыть пешеходный переход.

Андрей Фурсов, представитель общественной организации «Город и транспорт», предложил обустроить в этом месте пешеходную зону, при этом сам переход приподнять над проезжей частью. То есть фактически, сделать вытянутый лежачий полицейский, чтобы автомобили снижали перед ним скорость.

Теперь прозвучавшие на совещании в мэрии предложения должна рассмотреть специальная комиссия.

На совещании также поднимали темы снижения скоростного ограничения в городе до 40 км/ч и преобразования перехода у Центрального рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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