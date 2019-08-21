2019-08-21T16:29:08+03:00
Общество

Два светофора или маршрут буквой «П»: каким вернут переход у Центрального рынка Воронежа

Городские власти смогут принять окончательное решение только после подсчета пешеходных потоков
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Судьбу пешеходного перехода у Центрального рынка обсудили 21 августа в мэрии на совещании с участием общественников.

Напомним, о том, что «зебра» в этом месте исчезнет стало известно в конце декабря 2018 года. Решение было связано с изменением маршрутов общественного транспорта 115 и 125. По новому плану, чтобы оказаться у Центрального рынка, нельзя напрямую перейти улицу Фридриха Энгельса. Вместо одной нужно пересекать целых три дороги - в том числе два раза улицу Куколкина. Все это вызвало недовольство горожан.

На совещании по пешеходным переходам общественники предложили поставить сразу два пешеходных светофора: у Центрального рынка (на месте убранного перехода) и рядом с перекрестком с улицей Куколкина.

Мэр Вадим Кстенин, в свою очередь, предложил порассуждать над следующим вариантом: вернуть переход к рынку, добавить светофор, но убрать параллельную зебру у Куколкина. В этом случае тоже получается буква «П». Только попасть от Центрального рынка к "Атмосфере" проще.

В итоге сошлись на том, что сначала необходимо просчитать пешеходные потоки, а уже затем принимать конкретное решение.

На совещании также поднимали темы снижения скоростного ограничения в городе до 40 км/ч и преобразования перехода у Кольцовского сквера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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