2019-06-22T13:29:41+03:00
Общество

Воронежские автомобилисты просят оградить улицу у Центрального рынка от пешеходов

По словам водителей, горожане зачастую переходят дорогу там, где уже нет зебры
Олег ИВАНОВ
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О том, что у входа на Центральный рынок уберут пешеходный переход, стало известно в конце декабря 2018 года. Все по тому, что автобусы маршрутов №115 и №125 был решено перенаправить. Водителей данных машин как раз обязали проезжать через Центральный рынок.

Но за тем конфликтом, который завязался между городской администрацией и перевозчиками, не желавшими подчиниться новым требованиям, незамеченной осталась другая проблема - воронежцы продолжили перебегать дорогу по привычке там, где был пешеходный переход.

По новому плану, чтобы по правилам оказать у Центрального рынка, нельзя напрямую перейти улицу Фридриха Энгельса. Приходится переходить вместо одной целых три дороги - в том числе два раза улицу Куколкина. Однако многие горожане и сейчас, спустя полгода, бегут там, где автомобилисты по идее не должны ни останавливаться ни притормаживать.

- Практически каждый день там проезжаю. Приходится уступать дорогу - не сбивать же людей. Конечно, это создает аварийную ситуацию. Есть те, кто также притормаживает, другие - едут дальше. Очень не удобно. Нужно огораживать этот участок, чтобы люди просто не могли выбежать на дорогу, - делится автомобилист Максим.

К слову, сейчас действительно рассматривается возможность установить ограждение на данном участке. Однако говорить о каких-то конкретных датах пока нет возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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