2019-08-21T16:34:26+03:00
Общество

В мэрии Воронежа обсудили снижение скорости автомобилей до 40 км/ч

В перспективе это должно уменьшить количество ДТП и тяжесть их последствий
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вопрос снижения скорости для автомобилей подняли на межведомственном совещании по пешеходным переходам. Обсуждения прошли 21 августа в мэрии Воронежа.

- Мы видим, что в европейских городах с целью повышения безопасности движения снижается скоростной режим. Вероятно, к таким экспериментам мы сейчас не очень готовы. Но есть ли возможность снизить в Воронеже скоростной режим, например, с 60 до 40 км/ч? - спросил у присутствующих экспертов мэр Вадим Кстенин.

Заместитель главы управления транспорта Владислав Ярцев ответил:

- Мы прорабатывали этот вопрос. Согласно законодательству РФ, конкретный субъект можно только повышать скорость. Снизить ее во всем городе сегодня нельзя. Однако есть возможность уменьшить ее на отдельных участках. Правда, это может создать рваный темп движения и ухудшить пропускную способность.

В свою очередь руководитель городского ГИБДД Андрей Астанин сообщил, что на тех участках, где снизили скорость, уменьшается число ДТП и тяжесть их последствий.

- Нужно подходить индивидуально к каждому месту, чтобы не получить транспортный коллапс, - заключил главный воронежский инспектор.

На совещании также обсуждали преобразование переходов у Кольцовского сквера и у Центрального рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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