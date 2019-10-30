В Воронеже в этом году не будут перекрывать мост на «Работнице»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-30T15:13:04+03:00

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Воронежский путепровод на улице Ленина в этом году перекрывать не будут. Об этом сообщил заместитель руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа Иван Селиверстов на пресс-конференции в Доме журналистов в среду, 30 октября.

- Там присутствует большое количество коммуникаций, которые еще предстоит перенести. В частности, по тротуару проходит водовод большого диаметра. Его будут перемещать на дополнительную эстакаду. Мы будем стараться не допустить единовременного перекрытия двух путепроводов или, по крайней мере, минимизировать время одновременного закрытия, - отметил Иван Селиверстов.

Ремонт обоих виадуков в любом случае должны закончить до 1 октября 2020 года.

Иван Селиверстов, заместитель руководителя управления дорожного хозяйства администрации Воронежа.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Напомним, в полночь 30 октября, перекрыли путепровод на улице 9 Января. Подготовительные работы для его реконструкции начались еще в сентябре. На виадук на улице 9 Января выделено 710 млн рублей. По аукционной документации работы должны завершиться до октября 2020 года. Однако губернатор Александр Гусев заявил, что ремонт может закончиться раньше. Речь шла даже о том, что мост перекроют только на 4 месяца. Но пока прогнозы неутешительные.

Перекрытие серьезно парализовало движение в городе. Страшно представить, что могло произойти, если бы оба путепровода закрыли одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU